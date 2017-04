Experimentació artística o “Art en pijama” amb Guerrilla Food Sound System

Guerrilla Food Sound System torna a Madrid el 22 d’abril a les 10:30 del matí a la Plaça Jacinto Benavente. Després del seu pas per Escorxador, La Casa Encendida o MediaLab Prado la plataforma artística retorna a la capital amb una proposta “innovadora que té com a fi estendre aquest esperit d’hibridació i experimentació en nous formats a més iniciatives i agents”, segons explica el seu promotor Rubén Castillejo.

“Art en Pijama” és la nova iniciativa que desenvoluparan demà a partir de les 10:00 del matí i fins a les 17:00 de la tarda a la Plaça de Jacinto Benavente. Seran els artistes Alexander Ríos (Bogotà, 1984) i Daniel López de Pariza (Vitòria – Gasteiz, 1985) qui interaccionaran amb els que s’acosten fins a la cèntrica plaça en una intervenció artística que “no deixarà indiferent a ningú” basat “en la col·laboració i la hibridació entre diferents propostes artístiques, individuals i col·lectives, de diferents àmbits, unides per generar creació compromesa i buscar noves fórmules de creació, organització, i relació amb la societat a partir de l’acció artística “. “Una autèntica MANI.FEST.AKZIOA en clau artística i experimental”, segons expliquen.

Alexander Ríos és “missatger, mag, escriptor, il·lusionista i presentador de programes de televisió ficticis”. El seu treball artístic explora altres formes de trobada i d’experiències col·lectives que responen a diverses relacions entre art, quotidianitat i capitalisme, i que fan servir els mitjans de la performance, l’escriptura i la instal·lació. Daniel López de Pariza és músic, tècnic i compositor i ha desenvolupat aquests aspectes de manera professional amb nombrosos artistes internacionals i en el seu estudi “Duranetxe Sound Lab”. Així l’acció que desenvoluparan demà “busca consolidar els seus objectius de lliure difusió de coneixements i experimentació en nous models de creació, gestió i difusió cultural i artística, mitjançant el programa Elk.ArtEkintza”

Les seves eines per estimular aquests punts de “trobada i acció” associatius entre artistes i creadors que potenciïn la innovació i la cooperació en el sector cultural, són una sèrie d’iniciatives i activitats que, com la de demà, estan dirigides a promoure la creació cultural . “Busquem nous models de gestió de la creació artística i d’organització entre persones”, afirma Castillejo “apostant per estratègies innovadores que potenciïn vies per fomentar la participació a través de la lliure difusió de coneixements, complementant els nostres recursos com a creadors, treballant d’una manera conjunta i col·laborativa, creant així cicles d’intercanvi de recursos multidisciplinaris entre creadors i societat des de l’acció unificada “.

Per completar aquest objectiu de connexió entre estils i formes de creació diferents, hem contemplat com la base de les activitats dissenyades per al pròxim curs, la potenciació de la participació de les persones identificades com a públic, fins al punt de convertir-les en “actors” centrals de les activitats al mateix nivell que les persones responsables de les propostes artístiques.

Al llarg d’aquest programa d’accions, la plataforma proposa també potenciar el concepte de “centre de creació i difusió obert Guerrilla” per poder realitzar activitats de major aprofundiment i impacte que estimulin la comunitat al voltant de les activitats.

A la imatge, “Art en pijama”.

