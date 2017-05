L’artista urbana Andrea Btoy rep el Pinzell de Cuixart 2017

El Premi Pinzell de Cuixart és un altaveu de reconeixement als nous moviments pictòrics, a la tasca dels col·lectius d’artistes i a les plataformes i entitats dels mateixos artistes, en la recerca de l’art com a eina fonamental entregada a una societat. La guardonada d’aquesta edició, amb el Pinzell de Cuixart, ha estat l’artista Andrea Btoy, per la seva trajectòria a l’escena de l’art urbà i com a representant d’un art que és també símbol, cultura, crítica i compromís social i amb el qual ensenya i mostra temes que tenim la responsabilitat de conèixer com a ciutadans.

Tanmateix la Fundació Cuixart valora la tasca feta per Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, que treballa de manera activa no només des la seu de Girona, sinó que custodia també molts projectes de diversos col·lectius d’artistes de l’entorn.

L’actuació sorpresa del col·lectiu Nuboläris, també premiats, fa notable l’existència d’un esperit nou en el món de l’art, no només de forma expositiva sinó vivencial. La darrera part d’aquesta edició serveix per posar de manifest una vessant més contemporània i tecnològica i es guardona l’artista Xavier Bové, per la seva investigació com a director artístic en el camp de les tecnologies i l’art.

Durant l’acte de lliurament de premis, celebrat a la Fabra i Coats de Barcelona, Joan Cuixart, director de la Fundació Cuixart, diu que, “la cultura és indestructible, l’art és una eina que forma part de la cultura, és necessària i natural l’existència d’artistes per una societat amb criteri, i encara que no sigui sempre lucratiu encara que a vegades siguin pocs els artistes que s’enriqueixen amb el seu art gairebé tots els artistes amb talent d’aquest país seguiran fent art i creient en ell per què és un llenguatge necessari i humà”.

Etiquetes: El Pinzell de Cuixart · Fundació Cuixart · Nuboläris