“Exhibit 2017”: jove fotografia contemporània, a la Casa Golferichs

L’Espai de Fotografia Francesc Català-Roca, en col·laboració amb el vicedeganat de Cultura de la Universitat de Barcelona, inaugura el 27 d’abril, Exhibit 2017, la quarta mostra de projectes fotogràfics dels graduats en Belles Arts.

Exhibit 2017 presenta una selecció dels treballs fotogràfics dels recent graduats en fotografia a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Una mostra de les visions emergents de la reflexió artística contemporània on hi són presents els nous interessos i visions de la fotografia però també reflexions sobre el nostre entorn. Per a molts dels alumnes seleccionats, el projecte presentat suposa mostrar per primera vegada a una sala d’exposicions el resultat d’un o més anys de treball i sobretot de recerca visual i intel·lectual apreses a la universitat.

La vulnerabilitat de la memòria, el sexe adolescent o les relacions familiars, són algunes de les temàtiques dels treballs. En aquesta edició hi trobem temes tan apassionants com diversos. A Correspondència, Glòria Esteve teixeix un relat sobre la distància i les relacions personals; a Record oblidat Raúl Herrera tracta la fragilitat de la memòria i els records, una reflexió personal complementada amb l’estudi de teories literàries, artístiques o filosòfiques i la recerca científica relacionada amb el cervell i la memòria. A Parcel·les de realitat Maria González, partint de la positivitat i la sobreabundància d’estímuls de la societat contemporània, resumeix quatre anys d’investigació artística al voltant de la metafísica humana. Núria Pons a Endekhomenon proposa entendre el territori com una entitat viva i carregada de petjades que es vinculen entre el passat i el present. Mireia Roca presenta a Doll’s house un projecte fotogràfic sobre les relacions familiars, mostrant com aquestes evolucionen amb el pas del temps. I Lídia Vives presenta a Sex les relacions sexuals des del seu punt de vista més carnal i natural, parlant d’ell sense tabús, on l’espectador es troba submergit a l’escena com a voyeur.

La mostra es pot visitar fins al 10 de juny a la sala d’exposicions El Xalet del Centre cívic Casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491). La visita és d’entrada lliure, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h i dissabtes, de 10.30 a 13.30 h.

A la imatge, detall d’una de les fotografies de “Correspondència” de Glòria Esteve.

