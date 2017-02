“Exercicis per sembrar llampecs” de Nicolás Paris a CaixaForum

CaixaForum Barcelona presenta del 10 de febrer a l’1 de maig Exercicis per sembrar llampecs, una proposta de Nicolás Paris.

L’art i la seva màxima expressió, la vida (o almenys s’estimaria més pensar-ho així) és comunicació que el temps converteix en una idea col·lectiva. Nicolás Paris centra el seu treball en la relació de l’espectador amb l’art i en el desig de compartir l’acte creatiu. La seva obra implica participació i experimentació, mediació i intercanvi d’idees.

La peça que s’incorpora a la col·lecció, titulada El diàleg, el rumor, la llum, les hores o (prototip per a material pedagògic), és el punt de partida d’un projecte de mediació que alhora s’estén a altres obres de la col·lecció “la Caixa” seleccionades per l’artista mateix. Paris construirà una mena de laboratori en el qual s’exercitarà l’observació, la interrogació i el diàleg; un espai on s’infiltrarà el rumor i la llum de les idees, i un indret obert al llamp d’allò inesperat.

Aquesta obra es pot descriure com un micromón format per un conjunt variat d’objectes, dibuixos i imatges pensats per a l’aprenentatge. A partir d’aquests, l’artista proposa reflexionar sobre la percepció de fenòmens quotidians als quals amb prou feines prestem atenció però que generen esdeveniments, moltes vegades impredictibles, que donen forma a la nostra experiència del món.

Paris ampliarà el seu projecte exposant obres d’altres artistes procedents de la col·lecció “la Caixa” amb la intenció d’oferir visions diferents sobre l’aprenentatge, l’experiència de la naturalesa i el concepte d’art. Amb la complicitat de tots aquests treballs, l’artista et convidarà a tornar a mirar, a deixar-te sorprendre, a qüestionar certeses apreses i a compartir el descobriment amb noves paraules.

Nicolás Paris (Bogotà, Colòmbia, 1977). Ha exercit com a docent, ha donat suport al desenvolupament de projectes d’aula a escoles rurals del sud-est de Colòmbia i ha treballat com a forner abans d’iniciar la carrera com a artista. Du a terme tallers pedagògics com a base de projectes artístics en museus i altres institucions. Ha exposat individualment a Mèxic, Colòmbia, França, Brasil, Portugal i Espanya i ha participat en nombroses biennals d’art.

