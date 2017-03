Eva Lootz els seus actes fallits i els seus rius a Galeria Trinta

gisela chillida

Actos fallidos i Entre-ríos d’Eva Lootz es podrà visitar del 15 de marzo al 15 de maig del 2017 a Trinta-Arte Contemporánea, Virxe da Cerca, 24 de Santiago de Compostel·la.

A la part superior de la Galeria Trinta s’exposaran una sèrie de feltres que formen part d’Actes fallits (2014/2015), en els quals apreixen frases que manifesten com l’inconscient ens sovint ens juga una males passades. Els actes fallits són petits lapsus que permeten que un àmbit que escapa a la voluntat de l’individu aflori.

La part baixa de l’espai parlarà dels rius, del territori que s’estén entre sobre afluents, rierols i deltes i de la representació geogràfica dins la nostra visió globalitzada. El traçat de la conca hidrogràfica del riu més llarg de la península, el Tajo, apareix tallat en goma negra, malgrat tot, resulta irreconeixible pel fet de subvertir les dues dimensions en què habitualment es desplegaun mapa. El negatiu d’aquest tall , el qual es pròpiament el “territori” formarà petites cascades sobre la paret.

En el moment en què cobra cada vegada més importància la visualització de dades aquest treball crida l’atenció sobre els dispositius que fan possible la lectura de la realitat i el fet que desde fa temps hem substituït la realitat per la representació. Igualment, l’espectador podrà comparar gràficament els 12 rius més llargs de la terra entre els quals no apareix cap dels rius de la península, essent el Tajo el 5è més llarg dels rius europeus, després del Rin, l’Elba, el Vístula i el Loira.

A la imatge, Entre-ríos d’Eva Lootz.

Etiquetes: Eva Lootz · Trinta Art Contemporani