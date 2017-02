Eva al paradís artificial arriba a la Torre del Baró

annaïs miró

Del 9 de març fins al 30 d’abril de 2017, la Sala d’Exposicions de la Torre del Baró, al carrer Àngel Guimerà, 2, de Barcelona, acull l’exposició col·lectiva produïda per la Fundació Hervás Amezcua titulada Eva al paradís artificial. La mostra està formada per pintura, escultura, fotografia, poesia i prosa. Està pensada i produïda, en exclusiva, amb la intenció de difondre i promoure l’obra dels creadors de l’àmbit artístic i literari que en formen part de la Fundació Hervás Amezcua.La proposta d’aquesta edició tractarà el tema de la Dona partint de la figura d’Eva com a símbol primigeni, tot ubicant-la en el món actual. L’exposició recull les diverses visions de la dona i l’opinió que se’n té des de diferents angles, amb una feina del tot independent cada artista expressa la seva manera de sentir el tema amb un títol eloquent. Al primer Paradís, l’aixoplug perfecte s’havia acabat. Tot just ara venia l’etapa de construir-se el seu edèn particular… El paradís artificial: Allò que havia de ser el producte de l’activitat humana, el seu esforç per construir-se’l i esdevenir, tots dos, els artífexs d’una obra pròpia… Tot i que, penso jo, qui en devia tenir el més fructífer protagonisme devia ser Eva. I és que, ella, d’ença que el món és món, ha estat capdavantera de la creativitat; de l’agudesa, de l’espurna… Per això, és més encertat parlar d’artífexs, en allò que és l’art de fer coses amb les mans, per referir-nos a les Eves, que no pas als Adams. Hi participen artistes com Concha Ibáñez, Mercè Carbonell, Carles Duarte, Adelaida Murillo,

Jesús Zori, Margarida Garcia-Andreu, María Hervás, Esther Xandri Maite Marín, Coia Boqueras, Paloma González, Javier Peña, Mai Martín, Carme Ollé, Viki Bassols, Pura Navarro, Manel Alonso, Ferran Soriano, Luisa García-Muro, Manuela Hervás, Carme Forés, Núria Ruiz Castell i Antonio Hervás Amezcua.

