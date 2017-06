Eurostars Bcn Design 5 acull la visió fotogràfica de Berta Molina

L’hotel Eurostars Bcn Design 5 * de Barcelona, Passeig de Gràcia 29-31, acull l’exposició ECFC, de l’artista Berta Molina, que es podrà visitar del 29 de maig al 28 de juliol de 2017.La mostra està formada per un seguit de fotografies que volen mostrar la bellesa sense estereotips del món actual. La inauguració tindrà lloc el dijous 8 de maig a les 19.00h i comptarà amb la presència de l’artista.

L’artista Berta Molina mostra la realitat més enllà del bell o no. “Si alguna cosa està desenfocat, no té una correlació exacta amb la realitat, i per a mi, allà resideix la bellesa. Que cada observador li de la seva interpretació, donar espai perquè la imaginació voli. I que hi hagi matisos, com persones hi ha al món. Un món sense cànons. Una bellesa extremadament subjectiva i suau “.

El desenvolupament de la tecnologia de la imatge mostra aquesta tendència: càmeres amb cada dia més resolució, objectius cada dia més nítids i programari de processament de la imatge cada dia més potents. En un escenari d’aquest tipus, en el qual les coses es sotmeten a un examen implacable fins a l’últim píxel, tot ha d’estar perfecte. Aquest desig de perfecció, que supera les possibilitats de l’ésser, acaba per definir el cànon de bellesa vigent, condemnant la realitat a un esclavatge, una frustració i un distanciament de les característiques naturals. Amb aquest treball l’artista vol reivindicar la seva disconformitat amb aquest cànon de perfecció digital i impersonal.

L’exposició de Berta Molina, inaugurada a Eurostars Bcn Design 5 *, s’emmarca en una decidida aposta de Grup Hotusa per oferir, a través de la seva cadena, tots els recursos possibles com a mitjà de suport, coneixement i difusió de la cultura i el art. Com a part d’aquest compromís, Eurostars Hotels realitza exposicions des de l’any 2004, que sota el projecte Eurostars Exposicions acull de forma regular exhibicions de les obres d’artistes locals o residents a les ciutats en què s’ubiquen els hotels.

L’objectiu fonamental d’aquesta iniciativa no és només el d’oferir un plus d’experiència als seus clients, sinó també servir de plataforma de promoció i comercialització d’artistes emergents. Es tracta, en definitiva, d’una perfecta barreja de divulgació i vincle amb l’entorn local que, projectada tant a nivell nacional com internacional, representa una oportunitat única per a la difusió del moviment artístic-cultural de cada ciutat.

A la imatge, fotografia de Berta Molina.

