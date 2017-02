Eulàlia Valldosera a l’Studio Trisorio

L’Studio Trisorio de la Riviera di Chiaia, 215 de Nàpols presenta fins a l’11 de març Plastic Mantra, cançó de curació per a les aigües marines i l’illa de Capri, d’Eulàlia Valldosera.

Eulàlia Valldosera (Vilafranca del Penedès, 1963) va estudiar pintura a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i gravat a l’Escola d’Arts i Oficis de Catalunya. L’any 1990 es va traslladar a Amsterdam per estudiar a la Gerrit Rietveld Academie, on es va llicenciar en audiovisuals el 1994. Entre els anys 1999 i 2000 va viure a Berlín, i actualment viu i treballa a Barcelona. Va fer la seva primera exposició a mitjans dels anys vuitanta. Des de llavors, ha centrat el seu treball conceptual al voltant del cos i la representació pròpia, però també entorn de la percepció humana. Les seves peces híbrides (performance, fotografia i textualitat) es valen de llums, ombres, miralls i projeccions múltiples en una recerca visual sobre el gènere, l’espai domèstic i els arquetips de la feminitat en la qual la neteja és una de les metàfores centrals. Des dels anys noranta, la llum ha passat a ser un element fonamental del seu treball. Per mitjà de projeccions combinades amb objectes senzills de l’entorn quotidià, aconsegueix crear grans instal·lacions amb un efecte escenogràfic i màgic. Paral·lelament, utilitza la fotografia i el vídeo en obres que revisen la relació de l’espectador amb els objectes i les persones. L’aportació de Valldosera al llenguatge de l’escultura contemporània l’ha convertit en una de les artistes catalanes conceptuals amb més projecció internacional.

Etiquetes: Eulàlia Valldosera · Studio Trisorio