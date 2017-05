“Etiòpia” de Juan M. Castro arriba a l’Octubre Centre de Cultura de la mà de DKV

Del 4 de maig al 18 de juny, la ciutat de València acollirà l’exposició “Etiòpia” Juan Manuel Castro Prieto, organitzada per DKV Seguros com a part del programa del Festival Photon. La mostra, que forma part del fons d’art contemporani de la companyia, s’ha inaugurat a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània i és el resultat dels viatges del Premi Nacional de Fotografia el país africà al llarg de 5 anys.

Amb Etiòpia com a centre de l’exposició, Castro considera que “és l’únic país d’Àfrica que mai va ser colonitzat i això ha marcat profundes diferències amb la resta del continent. En ell pots trobar escenes, formes de vida, situacions que pertanyen a èpoques antigues”. L’autor afirma buscar la simbologia, la metàfora i la introspecció en les escenes que fotografia i defuig l’etiqueta de fotoperiodista. “El meu propòsit a Etiòpia era buscar el que queda de la memòria ancestral de l’ésser humà i veure en quina manera aquesta forma de vida s’està contaminant amb la cultura occidental”, afegeix.

Juan Manuel Castro Prieto entén la fotografia com una eina per a la representació de sensacions. D’aquesta manera, els personatges que transiten per les seves fotografies mostren amb dignitat la varietat social, cultural i religiosa d’un país exòtic i atemporal, permetent a l’autor mostrar una de les característiques de la seva obra, el seu interès per la naturalesa de l’ésser humà.

Economista de formació i fotògraf autodidacta, va ingressar a la Reial Societat Fotogràfica de Madrid al començament dels anys vuitanta. Però va ser un viatge a Cuzco, Perú, el que marcaria la seva trajectòria artística. La seva obra ha estat recollida en nombroses publicacions i objecte de diverses exposicions monogràfiques, entre les quals destaquen Perú, viatge al sol; estranys; Esperant el càrrec; Passeig per l’amor i la mort, Perú: Martín Chambi – Castro Prieto, així com la recent Cespedosa. Castro Prieto va rebre l’any 2015 el Premi Nacional de Fotografia, per la seva “notable aportació a la fotografia espanyola en el seu contingut i estètica i per haver innovat i transformat el llenguatge fotogràfic tradicional, des d’una perspectiva personal”.

Aquesta iniciativa està integrada en el programa d’art Artèria DKV, a través del qual DKV Seguros promou diferents accions dirigides a fomentar la creació artística, com una via de comunicació i expressió, motor de salut i forma de potenciar el desenvolupament personal.

