Estèsia al Centre d’art d’Escaldes-Engordany

Formada per diferents llenguatges dispensats per l’Art en allò transcendent, Estèsia p resenta en aquesta ocasió obres temàtiques en relació a la dona, el seu punt de vista més personal sobre el concepte d’allò femení, representat tantes vegades en múltiples corrents artístiques, en el marc més ampli de la seva pròpia existència que li dóna sentit i significat. Aquesta visió no deixa de crear un fort sentiment proper de la càrrega humana a la qual pertany el propi concepte.

Els artistes participants són Martín Blanco que presenta diverses obres en fotografia i pintura digital, el col·lectiu Estèsia representat amb escultures i pintura, Isabel Montfort, Manel Soriano i Jordi Blanché que exposen obra pictòrica i Ray Vüilsen amb fotografies. Components d’Estèsia: Nick Bedford, Nico Bouselles, Xefo Guasch, Gaietà Mestieri, Carme Miquel, Rosa Atzur, Mònica Reche, Claudio Rojas, Carme Simó i Anna Torres.