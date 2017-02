Esteban Bernal presenta “Arquitextures” al Museu del Teatre Romà

El Museu del Teatre Romà de Cartagena, gestionat per la fundació que integren la Comunitat, l’Ajuntament i la Fundació Cajamurcia, ha inaugurat l’exposició ‘Arquitextures‘, que reuneix obres del creador unionenc Esteban Bernal.

Aquesta mostra es basa en la vinculació de l’artista amb l’arquitectura i la seva forma d’apropar-se a ella, a través de la textura i el color. Bernal projecta en la seva obra -sobre llenç, taula o paper- la seva mirada creadora en espais existents o de la seva invenció, donant forma a unes obres carregades d’atmosferes i llums filtrades, de perspectives i gammes cromàtiques que imprimeixen serenitat.

La directora general de Béns Culturals, Maria Comas, va recordar “la gran aposta que aquest museu realitza pel talent dels artistes de la Regió amb l’organització d’exposicions com la que avui s’inaugura i en què Esteban Bernal realitza un homenatge a l’arquitectura i al viatge, convidant als visitants a viatjar, fins i tot en el temps, a través dels espais que recrea en les seves obres”.

L’exposició ocuparà la Sala Temporals del Museu Teatre Romà de Cartagena, on la presència de l’arquitectura romana li atorga un valor afegit a la mostra. L’artista estableix de fet un diàleg entre les pedres antigues i la seva especial mirada a l’arquitectura través de la textura i el color.

Comas va destacar el treball realitzat des del Teatre Romà “per garantir la conservació del monument i les seves col·leccions i donar-los a conèixer als visitants, que tenen l’oportunitat de descobrir també el treball que realitzen els artistes de la Regió gràcies a les exposicions temporals”.

Aquest museu de Cartagena “és el més visitat a la Regió amb 200.000 visitants el 2016 i segueix any rere any creixent ja convertit en un referent de la recuperació patrimonial, per l’interès cultural i turístic que desperta entre visitants d’altres regions i de fora d’Espanya”, segons ha recordat la directora general.

‘Arquitextures‘, comissariada per Juan García Sandoval, es pot visitar fins a finals de maig al Museu del Teatre Romà de Cartagena.

