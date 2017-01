“Estarè fent art polític de dretes?” de Levi Orta, a la Galeria Sicart

La sala gran de la Galeria Sicart de Vilafranca del Penedès presenta de l’11 de febrer al 31 de març del 2017 Estaré fet art polític de dretes?, de Levi Orta.

Levi Orta (Havana, Cuba, 1984, resideix a Catalunya) investiga el component creatiu dins de la política, centrant-se en les imprecisions de la frontera entre l’art-política, imprecisions on la realitat es torna irracional i per conseqüència una obra d’art en potència. Levi està interessat a ressaltar el matís polític subversiu de les realitats político-artístiques reproduint els seus propis mecanismes i estratègies, sempre des d’una postura cínica i irònica que atempta solapadament contra el fet hegemònic. Les seves peces es desenvolupen en el camp de la realitat on realitza accions conductuals que posteriorment són presentades com instal·lacions, vídeos, i / o fotografies.

Estaré fent art polític de dretes? Notes sobre la forma és la seva primera exposició individual a Catalunya. Combinant 6 projectes que junts mostren una de les arestes de la seva investigació, Levi ens proposa repensar la forma en què les posicions ideològiques es barregen amb l’art i els seus diferents actors. Existeix un art polític d’esquerres i un altre de dretes? L’art polític sempre ha de fer el correcte? ¿Es pot ser d’esquerres quan els teus referents són de dretes o a l’inrevés? Aquestes són algunes de les preguntes que Levi es planteja analitzar en l’exposició.

Graduat del Instituto Superior de Arte de La Habana el 2010, de la Cátedra de Arte Conducta el 2009 i del HWP Askhal Alwan de Beirut el 2016. Ha participat en les biennals de La Havana, Pontevedra, Liverpool, del Merco Sur i de Les Fronteres. Durant els últims anys ha mostrat el seu treball a Alemanya, Àustria, EEUU, Espanya, França, Israel, Brasil, Mèxic, Canadà, Croàcia, Regne Unit, Xina, Líban, Japó i Cuba. A Espanya ha rebut reconeixements com el Premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals i la beca de Arts Plàstiques de la Fundació Botín.

A la imatge, Levi Orta. Còpia d’una obra de Francisco Franco viatja segura per tot Espanya, 2014. Instal·lació.

