Espectaculars resultats en la Marató Creativa d’Elisava

La Marató Creativa d’Elisava del 2016 ha tingut lloc la pemúltima setmana de desembre i els resultats han estat sens dubte espectaculars. Aquesta 17a edició, amb un programa integrat per 20 tallers i activitats, va servir per posar a flor de pell la inventiva dels alumnes, a més de suposar un apreciat canvi en la dinàmica habitual de treball acadèmic. La idea principal és la de trencar amb la monotonia i facilitar que els estudiants aprenguin a pensar amb les mans.

Com cada any es va realitzar un conjunt de workshops intensius en què van participar conjuntament els estudiants de tercer i quart curs del Grau en Disseny i del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial. Entre els tutors, aquest any s’ha comptat amb la presència d’importants noms en diferents àrees creatives, com Nina Thoenen, Katrin Korfmann, Harm Rensink, Pedro Reissig, Marta Velasco, Andrea B Toy, Eli Gras, o Alba G. Corral.

Els tallers van ser una demostració de les capacitats dels alumnes, promovent el seu pensament creatiu per generar idees valuoses per millorar la societat. Tallers com el de “Visual Thinking & Graphic Recording” a càrrec de Montse Marsal, Miquel Tura & Alex Martínez sobre la transposició de paraules i text a imatges, o “Urban Spa” amb Harm Rensink, entorn de la creació d’un espai de relax a la ciutat de Barcelona, ​​van ser un reflex de la dinàmica de creativitat i innovació en la qual es van submergir els alumnes. Encara que la major part de workshops es van realitzar a ELISAVA, algun va tenir la seva posada en escena fora de les instal·lacions de l’Escola, com “Wait … It is 2016, Is not it?” A càrrec de Katrin Korfmann, que barrejava campanya gràfica i performance tractant temes d’actualitat com el populisme, racisme i sexisme en l’any 2016.

La idea d’aquesta Marató és la de promoure la creativitat mitjançant processos de R + D que porten a situacions noves i innovadores. Aquests tallers afavoreixen una experiència creativa, fresca i immediata, diferent de la de l’any acadèmic ordinari, i suposen un espai de creació activa i dinàmica. En definitiva ha estat una setmana en què a part de resoldre problemes, millorar processos i obtenir idees noves sobre un assumpte específic, els alumnes han après a treballar en grup amb integrants d’altres disciplines, provocant així una retroalimentació de recursos creatius molt més enriquidors .

Es podràn veure alguns dels resultats en l’exposició que tindrà lloc a Elisava a partir del dia 9 gener del 2017.

