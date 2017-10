Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 acull “Nines del Món”

L’Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 acull des del 7 d’octubre de 2017 fins el 14 de gener de 2018 l’exposició Nines del Món, de la col·lecció d’Ada Manresa i Civil i el seu pare, el fotoperiodista Kim Manresa.

Les nines no sempre han estat concebudes com a joguines. S’han emprat i s’empren com a objectes de culte religiós i instruments d’aprenentatge. Aquesta exposició és un recorregut des dels seus orígens (la Prehistòria, la vall de l’Indus, l’Angic Egipte, l’Imperi Romà,…), fins a l’actualitat, passant per cada un dels cinc continents. Es tracta d’una mostra de la seva diversitat, amb nines fetes d’os, pell de foca, fusta, llavors, llana,…a través de les quals es tracten temes tan profunds com la religió, la fertilitat, l’esclavitud o les tradicions ancestrals. A la secció de l’exposició dedicada a Europa, s’hi inclou també un espai preferent a les nines de Catalunya i de Sabadell.

Ada Manresa i Civil (Sabadell, 2005) va començar la seva col·lecció de nines de ben petita, quan el seu pare va començar a portar-li nines dels seus viatges d’arreu del món. L’any 2014 van publicar junts el llibre “Les meves nines de tot el món. Dels viatges de Kim Manresa” (Edicions Bororo), en el qual Ada Manresa i Civil explica d’on prové cada nina i també hi aporta contes escrits i dibuixats per ella, inspirats en les seves nines.

Actualment la seva col·lecció està formada per més de 1.000 nines i a l’Espai Cultura se’n podrà visitar una selecció formada per unes 200 peces.En el marc de l’exposició, l’Espai Cultura organitza una visita guiada i dos tallers familiars per aprendre a fer nines artesanes amb materials quotidians (cartolina, fusta, llanes, teles i fils), a càrrec de l’equip de Santamaria Decoració, programats pel 21 d’octubre de 2017, i el 3 de gener de 2018, de les 11.30h a les 13.30h.

L’objectiu serà que cada infant aprengui a fer una nina durant el taller i se la pugui emportar a casa.Es tracta de la segona vegada que aquesta col·lecció particular s’obre al públic, després que al Nadal passat es va exposar, en format més petit, a Biblioteca Central de Sant Cugat del Vallès.

