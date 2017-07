Espai 10 presenta performance de la resident Sandra Johnston

Espai 10- Laboratori de l’arts contemporànies, carrer dels Abaixadors 10 de Barcelona,presenta el 7 de Juliol a les 18h. la performance de l’artista en residència Sandra Johnston, activitat emmarcada en el programa de la trobada d’investigació “Més enllà del cos”.

Sandra Johnston és un artista visual d’Irlanda del Nord activa a nivell internacional des de 1992, treballant principalment en les àrees de rendiment d’instal·lacions d’obra sensible. Les accions a de Johnston sovint exploren enfocaments creatius per a les seqüeles de traumatismes a través dels actes de commemoració que sorgeixen com a formes de testimoniatge i de trobada empàtic. Johnston ha ocupat diversos llocs d’ensenyament i d’investigació des de 2002, incloent una beca d’investigació AHRC a la Universitat d’Ulster, a Belfast, la investigació de temes de ‘trauma de lloc’. El 2007 va ser professora convidada a la Bauhaus University, Weimar. El 2013 Johnston va publicar un projecte de recerca doctoral titulada Més enllà de dubte raonable, una investigació sobre conceptes de dubte explorat a través de considerar els processos artistics en relació amb els sistemes de justícia legal.

A la imatge, performance de Sandra Johnston a l’Orangerie Theater im Volksgarten, Cologne. Foto:Boris Nieslony.

