Espai 10 al LOOP festival-city screen 2017

annaïs miró

Espai 10 : laboratori de les arts contemporànies, al carrer Abaixadors de Barcelona, al Local 1 del número 10, convida el divendres 19 de maig a les 20h. a la inauguració de LOOP Festival- City Screen 2017, amb les estrenes, “Un Tigre” fotonovel·la de Dionís Escorsa i “Hacia un Feminismo Mapuche”, vídeo documentació de Katia Sepúlveda. L’esdeveniment comptarà amb la participació de l’artista Dionís Escorsa en conversa oberta. Pel que fa a la fotonovel·la de Dionís Escorsa, és una peça de literatura il·lustrada plena d’humor i encerts visuals, una fotonovel·la “vintage” sense so però amb text en subtítols, que combina imatges trobades amb d’altres de pròpia realització, per tal de visibilitzar una sèrie de dependències -familiars, econòmiques, polítiques, amoroses i artístiques-, de les quals el protagonista voldria escapar en va. És el que Borges afirma que passa quan, somniant, hom pretén dirigir el seu somni i fer que hi aparegui, per exemple, un tigre: el animal aparece, pero disecado, o con impuras variaciones de forma, o tirando a perro, o a pájaro… Pel que fa a Katia Sepúlveda, som davant d’un vídeo-documentació d’un diàleg-performance, presentat en el marc de la 32 Biennal de Sao Paulo 2016. La discussió transita entre l’espai de la teoria i l’activisme, qüestionant el terme feminisme, mirant d’atorgar un nom a una corporalitat que faci complexes al mateix temps les interseccions Estat- Nació/gènere/ raça i classe des d’una mirada crítica i anti-colonial, com a part dels processos del futur negre.

Etiquetes: Dionís Escorsa · Espai 10 · Festival LOOP 2017 · Katia Sepúlveda