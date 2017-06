Escultures sonores al Mies van der Rohe

La Fundació Mies Van Der Rohe presenta del 14 al 18 de juny al Pavelló Mies van der Rohe, avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia 7 de Barcelona, SonarMies, Wave Shift de Mark Bain.

Wave Shift és una obra de l’artista Mark Bain que proposa una investigació sònica del Pavelló Mies van der Rohe, una escultura virtual que pren cos únicament amb les vibracions que es formen dins dels seus murs.

Les vibracions que es desplacen dins de les parets i el terra de l’edifici es recolliran fent servir tecnologia sismològica i una xarxa de sensors actius. El senyal obtingut s’amplificarà per reproduir-se en directe a través d’un sistema de so ajustat a les característiques del Pavelló. L’artista també farà servir el soterrani de l’edifici (normalment tancat al públic) per captar la font sonora resultant i processar-la encara més, sumant-li, a més, l’eco d’aquest espai.

Una xarxa de monitors de freqüències escoltaran aquest senyal col·lectiu per compondre el resultat final que es reproduirà pels altaveus. El so emès estarà en constant transformació en relació al so de l’edifici i el volum de les persones presents.

Addicionalment, es situaran en les piscines exteriors, tres altaveus submergibles, dissenyats pel propi artista, enfocats cap amunt, el que provocarà ondulacions en l’aigua com una manifestació visible del so recollit del interior dels murs de l’edifici.

Wave Shift se suma a la sèrie de peces sonores comissariades per Lluís Nacenta al Mies van der Rohe per Sónar+D, que ha inclòs en anys anteriors treballs de Francisco López, Edwin van der Heide, Àlex Arteaga (del que recentment s’ha publicat el catàleg) i Tristan Perich.

A la imatge, cartell SonarMies, “Wave Shift “de Mark Bain.

Etiquetes: Mark Bain · Pavelló Mies van der Rohe