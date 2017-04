Escultures de Ferran Soriano al carrer

Ferran Soriano (1944) compta amb nombroses obres a la via pública situades a diferents parts del territori català.

Vol de Coloms, 1976, acer inoxidable, 200 x 200 100. Rotonda c/ Santa Eulàlia – Amadeu Torner, L’Hospitalet de Llobregat. Aquesta fou la primera escultura de Ferran Soriano situada a l’espai públic, tot i que al llarg dels 41 anys que hi ha estat, s’ha desmuntat en dues ocasions per remodelació de l’entorn on està situada. La darrera fou l’any 2008 i es va aprofitar per reforçar-la. Tampoc s’ha escapat d’accidents i un cert vandalisme.

Càntic Solidari, 1996, acer inoxidable 320 x 265 x 80. Plaça de Tuzla, Av. Josep Tarradellas – Av. Isabel la Catòlica, L’Hospitalet de Llobregat. Aquesta escultura nasqué amb la voluntat de ser una al·legoria de Pau. Dedicada a la ciutat de Tuzla (Bosnia) en plena guerra dels Balcans.

Projecció de l’atleta mediterrani, 1997, acer inoxidable i formigó 400 x 137 x 140. Jardí de l’antiga Masia del Futbol Club Barcelona, Avinguda Arístides Maillol de Barcelona. Fruit d’un conveni amb el club que l’acull, l’escultura ressalta els valors i importància del treball.

A Olga Xirinacs, 1998, placa en acer inoxidable 25 x 43. Mur dels sentiments a l’Església de Santiga a Santa Perpètua de Mogoda. A Santa Perpètua durant molts anys hi hagué un grup cultural molt actiu, essent-ne el pal de paller el poeta Josep Navarro, que va proposar aplicar sobre el mur exterior d’aquesta església, una placa anual dedicada a un o un poeta o poetessa. La primera dona fou la poeta i escriptora Olga Xirinacs.

Enllà dels horitzons, 1999, acer inoxidable 340 x 200 x 85. Rotonda de Roquetes, km. 246. Sant Pere de Ribes – Vilanova i la Geltrú. Escultura a proposta de Josep M. Almirall i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Obra representativa d’aquells temps, s’apropava el canvi de segle.

Cantars (A Antonio Machado), 1999, acer inoxidable 170 x 200 x 85. Plaça Antonio Machado de Rubí. Impulsada per Guillermo Pizarro, delegat de la Fundació Antonio Machado a Espanya i l’Ajuntament de Rubí.

Conseqüència d’equilibris, 2001m acer inoxidable (escultura i placa) 400 x 600 x 150. Parc Metropolità de Bellvitge a L’Hospitalet de Llobregat. Iniciativa impulsada i coordinada per l’Associació de Veïns i de L’Ajuntament, l’escultura pretén donar idea de la importància de l’esser humà impulsant la geometria de l’urbanisme a l’infinit amb la idea d’homenatjar les dones i homes, que van fer possible un lloc prou agradable per iniciar una vida.

A Gaudí, 2003 (1852 – 1926), acer inoxidable 700 x 300 x 200. Rotonda confluència Ronda Sant Ramon – C/. Picasso -Camí del Llor, Sant Boi de Llobregat. Commemoració del 150 aniversari del seu naixement, que es complí el 2002. La escultura està situadaen un espai vinculat a la zona, ja que seguint el camí del Llor s’arriba a la Colonia Güell, on s’hi troba la cripta.

A la imatge, “Enllà dels horitzons” de Ferran Soriano fotografiada per Ferran Vives.

