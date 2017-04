Escultura de mestres i alumnes al Museu Enric Monjo

El Museu Enric Monjo de Vilassar de Mar acull l’exposició Sis mirades. Escultura i figuració, Escultura i creació que es pot veure del 9 d’abril al 4 de juny (Camí Ral, 30).

L’exposició aspira a recollir sis visions de la mirada de sis professionals amb un comú́ denominador: la pràctica docent de l’escultura en els tallers de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. La mostra presenta una selecció d’obres que tenen com a fil conductor el seu caràcter figuratiu, on es dóna cos i sentit a una visió panoràmica de la figuració antropomòrfica. Una visió que comporta posicionaments, tractaments, intencions i sensibilitats diferenciades –que no contraposades– entre creadors i creadores de dues generacions.

Dues generacions formatives, mestres i alumnes els uns dels altres, companys d’estudis, i que amb el pas del temps i dels recorreguts vitals han coincidit finalment en la secció Escultura i Creació del Departament d’Arts i Conservació–Restauració.

Comissarien l’exposició Jaume Ros Vallverdú, Eulàlia Grau Costa i Joan Miquel Porquer.

