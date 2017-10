Escultures de la fi del món de Soler-Arpa a la Galeria Miguel Marcos

La Galeria Miguel Marcos de Barcelona presenta del 25 d’octubre fins al 30 de novembre del 2017 la mostra: Escultures de la fi del món, una exposició en què Álvaro Soler-Arpa entra dins el mercat de l’art, a través de les seves últimes creacions apocalíptiques.

Una col·lecció d’obres realitzades amb filferro-vareta de ferro i cranis d’animals. Una visió personal del món d’avui i la intervenció de l’home, expressat a través de tres conceptes: la por, l’ego i la suposada racionalitat de l’ésser humà.

Des de febrer de 2016 en què Soler-Arpa presentar: Vida Tòxica. Som naturalesa en evolució tòxica , les seves creacions han evolucionat ostensiblement, expressant-se d’una manera més dinàmica i directa. Segueix treballant artesanalment, ara només amb fils de filferro-filferros i varetes de diferents gruixos i cranis d’animals. Amb aquests materials i els seus sentiments crea éssers que viuen en un entorn que ell considera el reflex de què està passant al món. Les seves obres expressen desassossec pel que fa al futur, l’excés de personalismes i la suposada racionalitat de l’ésser humà.

Escultures de la fi del món, és un possible escenari amb tints apocalíptics que l’artista situa en un destí no molt llunyà, si les coses no canvien. Una visió subjectiva i poètica dels efectess que causa la societat de consum al planeta. Engloba una llarga llista de desordres com l’explotació desmesurada dels recursos i el maltractament generalitzat d’aquests, l’augment exponencial de la densitat demogràfica i les longevitats desenvolupades artificialment com Google i altres megues corporacions que dediquen gran part dels seus guanys a investigar sobre la immortalitat en l’àmbit científic.

Álvaro Soler-Arpa, nascut a Girona (1974), es va especialitzar en dibuix a l’Escola d’Arts i Oficis d’Olot (Girona) i Il·lustració a l’Escola Llotja de Barcelona. Després d’una trajectòria professional de quinze anys en l’àmbit de la publicitat i del cinema, dibuixant “shooting boards” per a directors com Woody Allen (Vicky Cristina Barcelona, 2008), Alejandro González Iñárrritu (Beautiful, 2010) o J.A. Baiona (The impossible 2011), comença a desenvolupar un treball vinculat a les arts plàstiques focalitzant l’atenció en procediments escultòrics i d’estructures, el 2005 comença a desenvolupar un treball vinculat a les arts plàstiques i a realitzar obres escultòriques i instal·lacions. Des del 2014 és ambaixador de “Plastic Pollution Coalition” una de les ONG medi-ambientalistes més influents del món, segons la CNN i és membre de la Royal British Society of Sculptors.

També ha exposat en diferents ciutats d’Espanya i a la Bart Gallery de Colònia (Alemanya).

A la imatge, animal apocalític III, 2017.

