Escriptures, heretats i notaris al documento del mes de l’AMR

El document que l’Arxiu Municipal de Roses presenta el mes de març del 2017 en el seu apartat web “El document del mes”, és una còpia de l’escriptura de compravenda de la meitat de l’heretat d’en Puignau de la muntanya de Sant Baldiri -al terme de la Selva de Mar-, per part d’Antoni Puignau, pagès, a favor de Joan Francesc Carreras, també pagès de Palau-saverdera.

La còpia de l’escriptura va ser realitzada pel notari Antoni Calvó, l’1 de febrer de 1602, mentre que el document original va ser autoritzat pel notari Montserrat Ros, regent de la notaria de Roses, el 28 de febrer de 1592.

Els quatre plecs amb què estava plegat el pergamí, presenten dos documents transcrits complementaris per fer possible la venda d’una propietat. El primer, l’escriptura de compravenda de la meitat de l’heretat, de la qual s’acordà un preu de 294 lliures barceloneses, i que suposava el canvi de titularitat de la meitat de casa, la meitat del corral i la meitat de les terres plantades i no plantades. El segon document consisteix en l’àpoca de pagament de la transacció, el tràmit indispensable per acabar el procés de canvi de titularitat del bé.

El mas d’en Puignau està situat a la muntanya de Sant Baldiri, al Cap de Creus. La primera referència del lloc està documentada en un precepte de Lluís d’Ultramar de l’any 947 a favor del Monestir de Sant Pere de Rodes. Al voltant de l’església de Sant Baldiri s’hi va bastir un veïnat amb masies disperses vertebrades pel centre de culte. La muntanya va pertànyer al terme de la Selva de Mar fins al 1787, quan Carles III la va incloure a la vila de Port de la Selva. El mas està actualment en ruïnes.

L’altre protagonista del document, el notari de Roses, també prové d’una tradició iniciada a la baixa edat mitjana. La documentació notarial més antiga de Roses data de l’any 1385 i conserva un total de seixanta vuit protocols i manuals. La majoria d’ells són dels segles XVI-XVII, especialment dels notaris Nicolau Roig i Antoni Calvó, el darrer intitulat com notari per autoritat apostòlica, reial i comtal. L’aventura de la notaria rosinca acabà el 1640 quan els rosincs van ser expulsats de la seva vila pels militars de la plaça forta. No hi hauria més notaris fins a finals del segle XIX.

L’Arxiu Municipal de Roses finalitza el seu anàlisi d’aquesta documentació, amb la recopilació dels notaris coneguts de Roses, des de l’any 1396, fins a l’actualitat.

Podeu consultar el document del mes en aquest enllaç: http://www.roses.cat/la-vila/arxiu-municipal/fitxers/documents/Documentmar2017.pdf

Etiquetes: Document del mes de l'AMR