“Escher” rep més de 36.600 visitants en menys d’un mes

Des que el 2 de febrer obrís les portes al madrileny Palau de Gaviria, Arenal 9 de Madrid, la retrospectiva d’Escher ha rebut més de 36.600 visitants. En menys d’un mes d’obertura la mostra confirma la gran acollida per part del públic, en la línia de l’èxit assolit en altres ciutats on s’ha vist anteriorment com Milà o Roma.

La retrospectiva està comissariada per Mark Veldhuysen, CEO de l’M.C. Escher Company, i per Federico Giudiceandrea, col·leccionista italià i expert en la figura de l’artista. La producció i organització de l’exposició va a càrrec de Arthemisia -empresa líder per a la producció i organització d’exposicions d’art- en col·laboració amb The M.C. Escher Foundation.

La mostra està composta de 200 obres del visionari holandès les creacions han marcat les ments dels científics i l’imaginari dels dissenyadors, a més d’haver exercit una forta influència en el món de l’art.

L’exposició reuneix diverses obres mestres d’aquest geni del surrealisme com Mà amb esfera reflectant, Relativitat (o Casa de Escales) i Belvedere i, juntament amb el fons mostrat, l’exposició inclou experiments científics, àrees de joc i recursos educatius que contribueixen al fet que visitants de totes les edats comprenguin les seves perspectives impossibles, les seves imatges desconcertants i els universos aparentment irreconciliables que s’uneixen en ell per formar una única dimensió artística.

Amb més de 200 obres, l’exposició es divideix en set àmbits: Primer període, teselacions, Estructura de l’espai, Metamorfosi, Paradoxes geomètriques, Obres per encàrrec i Eschermanía.

Amb motiu de la mostra Maurits ha editat un catàleg amb reproduccions de totes les obres exposades i assaigs d’Antonio F. Costa, Luici Grasselli, Piergiorgio Odifreddi i Sir Roger Penrose.

A la imatge, l’exposició”Escher” inclou instal·lacions que permetn submergir-se en l’obra de l’artista. Foto. Jesús Varetes

