“Escher” amplia horaris per la Setmana de l’Art

gisela chillida

Fins al 25 de juny arriba al madrileny Palau de Gaviria al Carrer Arenal, 9 de Madrid la retrospectiva d’Escher. L’exposició s’uneix, a més, a la Setmana de l’Art a Madrid oferint un horari especial d’obertura durant els dies d’ARCO. Així, entre el 23 i el 26 de febrer la mostra podrà visitar-se fins a la mitjanit (la taquilla tancarà a les 23:00 h).

Dirigida per Arthemisia -empresa líder per a la producció i organització d’exposicions d’art- la mostra ha tingut una gran acollida entre el públic internacional. La retrospectiva està comissariada per Mark Veldhuysen, CEO de l’M.C. Escher Company, i per Federico Giudiceandrea, col·leccionista italià i expert en la figura de l’artista. La producció i organització de l’exposició va a càrrec d’Arthemisia en col·laboració amb The M.C. Escher Foundation.

A la mostra s’hi poden veure més de 200 obres del visionari holandès, creacions que han marcat les ments dels científics i l’imaginari dels dissenyadors, a més d’haver exercit una forta influència en el món de l’art. L’exposició reuneix diverses obres mestres com Mà amb esfera reflectant, Relativitat (o Casa de Escales) i Belvedere. Per altra banda, l’exposició inclou experiments científics, àrees de joc i recursos educatius que busquen acostar als visitants les seves perspectives impossibles, les seves imatges desconcertants i els universos aparentment irreconciliables del mestre.

A la imatge, Vista de l’exposició “Escher”. Foto. Jesús Varillas.

Etiquetes: Escher