“Escher” amplia horari durant la Setmana Santa

L’exposició Escher al Palau de Gaviria de Madrid, c/ de l’Arenal, 9, amplia el seu horari en motiu de les Festes de Setmana Santa. Entre el 13 i el 16 d’abril, a més a més de romandre oberta durant tots els dies festius, la mostra tancarà les portes a les 22:00 hores, de manera que serà possible perllongar la visita o combinar-se més fàcilment amb altres plans de vacances a la ciutat (la taquilla tanca una hora abans).

L’exposició dedicada a Escher és una de les fites culturals imprescindibles per a aquesta primavera a Madrid. Es podrà visitar el madrileny Palau de Gaviria fins al pròxim 25 de juny i constitueix un pla cultural ideal per a tot tipus de públics, des amants de l’art fins a apassionats de les matemàtiques passant per estudiants i famílies, amb nens de totes les edats.

Aquesta retrospectiva, que aborda una de les figures més fascinants de l’art i les matemàtiques del segle XX, està conformada per dues-centes peces entre les que es troben algunes de les seves obres mestres com Mà amb esfera reflectant, Dia i Nit o Belvedere.

La mostra compta en el seu recorregut amb diversos panells didàctics que serveixen perquè petits i grans comprenguin millor alguns dels conceptes bàsics que marquen l’obra d’Escher com la Llei del Ple i el Buit, el Principi de Còncau i Convex o la Llei de bona Continuïtat. A través d’experiments científics, inspirats en l’obra del visionari holandès, aquests principis poden assimilar-se de forma pràctica i divertida. Els nens, a més, disposen d’un descompte especial fins als 11 anys i d’un programa especial d’audioguia infantil.

La retrospectiva està comissariada per Mark Veldhuysen, CEO de l’M.C. Escher Company, i per Federico Giudiceandrea, col·leccionista italià i expert en la figura de l’artista. La producció i organització de l’exposició va a càrrec de Arthemisia -empresa líder per a la producció i organització d’exposicions d’art- en col·laboració amb The M.C. Escher Foundation. Amb més de 200 obres, la mostra es divideix en set àmbits: Primer període, Teselacions, Estructura de l’espai, Metamorfosi, Paradoxes geomètriques, Obres per encàrrec i Eschermania.

A la imatge, vista de l’exposició “Escher” al Palau de Gaviria. © Foto: Jesús Varillas.

Etiquetes: Escher · Palau de Gaviria