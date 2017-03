“Escenaris Especials”, 10 anys de teatre amb persones en risc d’exclusió social

L’escenari és un bon lloc per donar focus a persones que sovint no tenen prou veu a la nostra societat i el teatre esdevé un bon mitjà de comunicació i una via per a la integració social. Aquesta és la idea d’Escenaris Especials, una iniciativa inclusiva desenvolupada a Banyoles que arriba al seu desè aniversari. “Es tracta de mostrar la capacitat interpretativa de persones amb discapacitat i donar eines a l’espectador per redefinir el conceptes de normalitat i diferència” comenta la creadora del projecte Clàudia Cedó.

El primer curs, l’any 2006, Escenaris Especials comptava amb dos grups, la Fundació Autisme Mascasadevall i el Centre Canaan per a persones en deshabituació de tòxics. A poc a poc s’hi han anat sumant altres entitats tant de Banyoles com de la resta de província de Girona i actualment el projecte compta amb 10 grups formats per un total de més d’un centenar alumnes, tant infants com amb adults: persones amb discapacitat, autisme, malaltia mental o en procés de deshabituació de tòxics.

Escenaris Especials va començar com un projecte petit i personal, i ha anat creixent involucrant amb el temps, més persones compromeses. L’any 2012, el realitzador Gerard Olivé va produir el documental «Poca Vergonya», on es pot veure la preparació d’una obra teatral amb el grup d’alumnes de la Fundació Autisme Mas Casadevall. El 2013 va unir-se a l’equip la Marta Iglesias, psicòloga clínica infanto-juvenil i professora de teatre: “Per mi va ser impressionant trencar l’estigma de la discapacitat, vaig conèixer els alumnes d’Escenaris Especials i a partir d’aquell moment ja no veia els handicaps, només veia les persones”.

Escenaris Especials celebra l’aniversari amb diverses activitats entre les quals cal destacar una exposició de fotografies, imatges i objectes que inaugura dissabte 11 de març i es pot visitar fins al 7 de maig a la Sala d’exposicions El Tint de Banyoles.

