Es prorroga l’exposició de Manuel Viola al Museu d’Art Jaume Morera

Amb motiu de la bona acollida de la mostra, el Museu d’Art Jaume Morera ha decidit prorrogar l’exposició “Manuel Viola. El viatge d’Oniro” fins el dia 31 de gener (la clausura estava prevista pel dia 22 de gener). La mostra, comissariada per Javier Lacruz i organitzada pel Museu d’Art Jaume Morera i per la Diputació Provincial de Saragossa, commemora el centenari del naixement de l’artista Josep Viola Gamón, més conegut com a Manuel Viola i ofereix l’oportunitat de repassar totes i cadascuna de les etapes creatives de la seva trajectòria. Des de la seva inauguració, el passat 27 de setembre, l’exposició ha rebut gairebé 3.000 visitants, entre els quals, més d’una trentena de grups educatius.

Etiquetes: Manuel Viola · Museu d'Art Jaume Morera