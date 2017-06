Es presenta el cartell de la festa major de Platja d’Aro 2017

La Festa Major de Platja d’Aro 2017 presenta nova imatge gràfica, escollida entre una quarantena de propostes presentades pels alumnes de l’Escola Superior d’Art i Disseny d’Olot a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. L’obra guanyadora, Medusa, és una aquarel·la creada per Camèlia Salvador de l’Armentera premiada amb 500 euros, i que esdevé el cartell promocional d’enguany. Aquesta és la cinquena edició del concurs, fruit del conveni de col·laboració entre el consistori i centre de referència en formació superior en l’àmbit de les arts a les comarques de Girona.

Més enllà de la proposta premiada, el jurat també ha fet una menció especial per a tres obres més presentades per Ariadna Nogué de Sant Bartomeu del Grau, Clàudia Codina de Sant Joan de les Abadesses i Roger Vila de Barcelona. Platja d’Aro celebra de l’11 al 15 d’agost, la Festa Major 2017 amb la voluntat d’oferir un ampli conjunt d’activitats atractives per a tots els públics i per a totes les edats. La gratuïtat i l’aire lliure com a escenari de gairebé totes les propostes són els trets característics d’una festa que dissenya un programa obert, dinàmic i engrescador amb concordança amb el cosmopolitisme de la vila. Hi haurà una trentena actes organitzats per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro amb col·laboració amb diverses entitats locals, amb la música, l’esport i la cultura com a protagonistes.

Hi té un paper molt destacat la música amb 12 concerts gratuïts amb formacions de gèneres diversos: Pep López -animació infantil- i La Loca Histèria -versions- (divendres 11 d’agost), Havàname -havaneres d’arrel cubana-, Manuel Fuentes & The Sring’s Team -homenatge a Bruce Springsteen- i Star Tr3s -versions- (dissabte 12 d’agost), Jordi Tonietti & The Bus Band -animació infantil- i Els Montgrins -concert de tarda i ball de nit- (diumenge 13 d’agost), Eva Fernández Group -jazz-, Funkystep & The Sey Sisters -homenatge a la música negra- i The Soul Beams -soul i funk- (dilluns 14 d’agost) i Los 80 Principales -versions- (dimarts 15 d’agost)

També s’emmarca dins la Festa Major, de la cinquena edició de Firafan, diumenge 13 d’agost (11-21 h) al Palau d’Esports i Congressos, la mostra de compra i venda de col·leccionisme de productes relacionats amb el cinema i sèries de televisió i d’animació, el còmic i la literatura fantàstica i de ciència ficció, la música, els videojocs i tot el marxandatge relacionat que envolta aquests mons -joguines, figures, peces de roba, pòsters, il·lustracions o objectes de culte i disseny-. Organitzada per l’entitat local l’Associació Arocinema cal inscripció prèvia per participar-hi (www.arocinema.com).

A les imatges, a dalt, l’autora del cartell, la regidora de Turisme, Imma Gelabert i l’alcalde, Joan Giraut. A sota, detall del cartell.





Etiquetes: Camèlia Salvador · Cartell festa major de Plajta d'Aro 2017 · Imma Gelabert · Joan Giraut