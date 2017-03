Es prepara l’Art Barcelona Gallery Walks

El dia 25 de març se celebrarà l’Art Barcelona Gallery Walks, amb les galeries de l’Eixample. Hi haurà una visita guiada per les galeries d’art contemporani que ha organitzat Art Barcelona. Tindrà lloc de les 11.30 a les 13.30 h. S’ha previst un passeig per les galeries acompanyats per un professional del sector. Hi participen les galeries de l’Eixample al voltant del carrer Enric Granados: Galeria Marlborough, ADN Galeria, Víctor Lope Art Contemporani, Galeria Estrany-de la Mota i ProjectesD.

Per a més informació: info@artbarcelona.es o tel. 93 105 57 02.

A la imatge, detall d’una obra de Patrik Grijalvo, exposada a Víctor Lope Art Contemporani.

Etiquetes: Art Barcelona Gallery Walks