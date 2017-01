Es prepara la vuitena edició de MADATAC al Centre Conde Duque

bonart MADATAC, la Mostra d’Art Digital Audiovisual i Tecnologies Acontemporáneas internacional, arriba a la vuitena edició havent-se establert a Espanya com el referent de la cultura digital i de l’art més experimental. Des del 12 de gener fins al 5 de febrer, Madrid es convertirà en un formiguer del videoart i nous mitjans amb seu al Centre Cultural Conde Duque, on més un centenar de videoartistes de 40 països mostraran l’avantguarda del que actualment s’està creant al plànol del nou art audiovisual al voltant del món. Tot això a través d’exhibicions, projeccions, conferències, performances, instal·lacions interactives, tallers i concerts audiovisuals de grans figures del món de l’art electrònic dels nous mitjans. Des d’una perspectiva interdisciplinària i fusionant el món de la tècnica amb el de la imaginació poètica, MADATAC desafia, doncs, les narratives cinemàtiques convencionals oferint l’art audiovisual més transformador en una aposta pel risc i la bellesa. Per la Mostra han passat personalitats com Brian Eno, Roy Ascott, Román Gubern, Lech Majewski, Mabel Palacín, Reynold Reynolds, Bernd Lintermann o Claudia Gianetti, entre tants d’altres, i hi estan vinculades figures com Bill Viola, així com ho ha estat el ja desaparegut Abbas Kiarostami. MADATAC difon l’art dels nous mitjans i el videoart més inèdit, inclassificable i visionari, aquell que propicia l’art de veure l’inadvertit.

La inauguració de la 8a edició de MADATAC comptarà amb l’obertura de la primera exhibició individual a Espanya de l’artista taiwanès Wu Tienchang, així com la de les obres finalistes del Premi d’Instal·lació New Media Art MADATAC 08 en la Sala Voltes del Centre Conde Duque .

A continuació es podrà assistir al concert audiovisual Dimension N, a càrrec d’Alba Corral [ES] & Dariusz Makaruk [PL]

MADATAC ha estat reconeguda per un jurat internacional a Brussel·les per rebre la distinció Effe 2015-2016 per la qualitat artística de la Mostra i tenir un significatiu impacte en l’àmbit local, nacional i internacional.

