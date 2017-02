Es prepara la tercera edició de Barcelona Gallery Weekend

Barcelona Gallery Weekend és un projecte organitzat per Art Barcelona amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de L’Hospitalet. La tercera edició tindrà lloc entre el 28 de setembre i l’1 d’octubre del 2017.

El projecte es planteja com un cap de setmana llarg –de dijous a diumenge– en el qual s’inclouran exposicions a les galeries que hi participin alhora que altres iniciatives culturals, intel·lectuals i socials, com ara conferències, performances, instal·lacions d’artistes, rutes programades i visites comentades.

En el Barcelona Gallery Weekend hi participaran diverses galeries, que seran seleccionades segons el projecte artístic que presentin.

La participació en el Barcelona Gallery Weekend està restringida a galeries en actiu, de Barcelona i el seu entorn, que treballin exclusivament amb l’art contemporani o les avantguardes.

Les galeries que estiguin interessades a presentar la seva sol·licitud de participació s’hauran de posar en contacte prèviament amb l’oficina tècnica de Barcelona Gallery Weekend, via e-mail, per lliurar-hi el formulari d’inscripció.

Els projectes es podran presentar per correu electrònic, adreçats a l’oficina tècnica, o en paper, a l’adreça postal de les oficines d’Art Barcelona.

Cadascuna de les galeries seleccionades per al Barcelona Gallery Weekend 2017 haurà de pagar una quantitat de 2.500 € més IVA. Aquesta aportació es fraccionarà de la següent manera: una quota d’inscripció inicial de 250 € més IVA (entre el 15 desembre 2016 i el 12 febrer 2017) i dues quotes de 1.125 € més IVA cadascuna, les quals es facturaran l’1 d’abril i l’1 de setembre de 2017. Aquestes aportacions són requisit indispensable de participació i seran destinades a diferents contraprestacions.

La data límit d’inscripció i de presentació de projectes és el dia 18 de febrer del 2017 a les 15.00 h. La comunicació a les galeries dels projectes admesos tindrà lloc el 7 de març del 2017.

L’organització convidarà crítics, curadors i col·leccionistes internacionals i en sufragarà les despeses d’allotjament a Barcelona durant dos dies en el transcurs del Barcelona Gallery Weekend.

Els projectes seleccionats s’inauguraran conjuntament. La data prevista és el dijous 28 de setembre de 2017 a la tarda.

Comitè executiu

El comitè executiu està format per: Joan Anton Maragall, President d’Art Barcelona. Galeria Trama; Ana Mas, Vicepresidenta d’Art Barcelona. Galeria Ana Mas Projects; Àlex Nogueras, Vicepresident d’Art Barcelona. Galeria Nogueras Blanchard; Violant Porcel, Secretària d’Art Barcelona. Galeria Marlborough Barcelona; Susanna Corchia, Directora del Barcelona Gallery Weekend i Lidia González Alija, Coordinadora del Barcelona Gallery Weekend.

Oficina tècnica

Barcelona Gallery Weekend té un equip específic de coordinació a qui adreçar- se per lliurar les propostes i per tractar totes les qüestions relatives al projecte: Lidia González Alija: lgonzalez@artbarcelona.es. Adreça postal: Art Barcelona – Consell de Cent 315, entl. 1 – 08007 Barcelona. Telèfon: 934 878 423

Imatge de la segona edició de Barcelona Gallery Weekend.

Etiquetes: Art Barcelona · Barcelona Gallery Weekend