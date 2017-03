Es prepara el Festival Internacional de Moda i de Fotografia

Del 27 d’abril a l’1 de maig se celebrarà a Hyères (França) el Festival Internacional de Moda i de Fotografia del 2017 que arriba a la seva 32a edició. Hi haurà exposicions fins al 28 de maig. Hi participen 10 estilistes, 10 fotògrafes i 10 creadores de moda. S’han programat exposicions de Schiaprelli, Tim Walker, Pierre Hardy, Vendula Knopovà, Nicolas Ouchenir, François Chaignaud et Marie-Pierre Brébant, Jean concteau, Marc Turlan, Dix, Arno Bani, Jacob Bird, Wataru Torminaga, Bless, Xénia Laffely, Marion Baruch, Livia Cetti, Anaïs Boileau, Marianne Visier, Antonine Grulier pour Kenzo i Vestoj.

