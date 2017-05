Es prepara el festival d’estiu de la Fundació Palau, Poesia i +

Del 6 al 16 de juliol del 2017 se celebrarà el Festival d’estiu de la Fundació Palau, Poesia i + tindrà lloc a Caldes d’Estrac, Mataró, Dosrius, Sant Andreu de Llavaneres, Canet de Mar i Arenys de Mar.

Cada estiu, la Fundació Palau capitaneja la irradiació poètica més important de fora la capital i s’encarrega de fer arri-bar els millors poetes, músics i artistes als indrets amb més encant. Enguany, el centenari del genial poeta Josep Palau i Fabre vertebrarà una programació hereva de la seva gosadia i curiositat insadollables. Amb la intenció d’escampar arreu la passió per la poesia i la seva hibridació amb les arts, el Poesia i + 2017 tornarà a ser un mostrari de creativitats desbordants: qui es pot resistir a la veuarra d’en Roger Mas? Qui es perdria l’Homar i la Segura encarnant la passió de Palau per Picasso? O la intensitat de Rosalía i Refree, les percussions desbocades de Coetus, les il·luminacions de Rowan Ricardo Phillips, els versos punyents d’Albert Balasch o Fadwa Suleiman, la recuperació de la nostra tradició musical de ‘Càntut‘? Qui no es rendiria davant de l’alegria de la Joana Gomila, la saviesa de l’Hilari de Cara, la frescor de El pèsol feréstec?

La difusió i potenciació de la creació poètica i artística contemporània és un dels valors més apreciats del Festival Poesia i+, dirigit per Mireia Calafell, Martí Sales i Pere Alameda.

