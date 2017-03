En marxa l’Espai Ankaria UCM per promoure la creació i la investigació entorn a la Gràfica

La Fundació Ankaria i la Facultat de Belles Arts de la Universitat Complutense de Madrid posen en marxa, Espai Ankaria UCM, un programa pioner de mecenatge i promoció de joves artistes a Espanya, enfocat especialment al camp de la Gràfica. L’activitat d’aquesta plataforma, oberta als estudiants, tant de Belles Arts de la UCM com d’altres institucions docents espanyoles i estrangeres, es proposa promoure treballs de creació i d’investigació sobre l’art gràfic contemporani i la seva relació amb les tecnologies.

La col·laboració de les dues institucions, rubricada amb la signatura d’un conveni, constitueix un clar exemple del procés d’acostament i cooperació entre la universitat i les institucions privades que operen al mercat de l’art, i és també el primer acord de mecenatge que es projecta amb la vista posada exclusivament a l’àmbit de l’art gràfic i amb vocació internacional.

La primera iniciativa que posarà en marxa l’Espai Ankaria UCM, amb la col·laboració de la Casa de Velázquez, és el seminari internacional Looking through the eyes of machines, que serà impartit a Madrid, a la seu de la Facultat de Belles Arts, del 28 al 31 de març, per l’artista, investigador i professor de la Universitat West of England de Bristol, Paul Laidler, i en què participaran 15 alumnes. Els projectes gràfics hauran estat prèviament seleccionats per un comitè d’experts. Els alumnes elegits tindran la possibilitat de compartir diversos tallers d’impressió digital i tutories personals amb Paul Laidler, de tal manera que els projectes realitzats al llarg del seminari viatjaran fins Bristol per participar mesos després en una exposició organitzada a la seva universitat.

La Fundació Ankaria sorgeix el 2009 com a iniciativa de l’empresari i col·leccionista d’art Javier Rosón, amb el propòsit d’esdevenir una plataforma de pensament i d’activitats en els camps rellevants en el moment actual: d’una banda, la reflexió al voltant de la política i la seva influència determinant en el conjunt d’àrees que conformen la societat, i de l’altra, la promoció de la cultura en general, i en particular de l’art contemporani, com a manifestació i mesura del grau de sensibilitat, civilització i desenvolupament de les societats.

