“Es Joves de Cadaqués” a La Societat l’Amistat

La Societat l’Amistat acull l’exposició Es Joves de Cadaqués – El Do de la Paraula. Es tracta d ‘ una instal·lació que te vàries lectures que se ianugura el 8 de setembre a les 19 h. i romandrà oberta fins al 30 de setembre.

Com explica la comissària, Cecília Rodas: “Tècnicament és una fusió d’imatges, fotografies i vídeos, poesia i objectes En un discurs semàntic el podríem definir com una reflexió sobre l’educació a la República. Cóm un mestre, al 1933, Lluís Tasis (l’Escala, 1904-Cadaqués, 1937) , va transformar un poble necessitat i aïllat en un bressol d’alumnes amb una capacitat de paraula extraordinària i amb un sentit social modèlic. D’altre banda una reflexió sobre les dones, que sent les més damnificades, van saber fer una auto adaptació, gràcies al seu instint,a una voluntat interna i una gran capacitat de treball. És també una reflexió sobre Cadaqués com a espai geogràfic que determina la manera de ser de totes les persones que l’habiten. Els 4 homes i 4 dones representats a l’exposició són Joves per que la seva edat cronològica és circumstancial. Tot i les xacres de l’edat, conserven la curiositat, el interès per viure, la capacitat de treball, l’amor pel seu poble, un punt d’ironia i un orgull per la feina ben feta.”

Etiquetes: Societat de l'Amistat Cadaqués