Es fa efectiu el relleu a l’àrea de Cultura de l’ajuntament de Palma

La Junta de Govern ha aprovat el nomenament de Francisca Niell, fins ara directora general de Cultura, com a coordinadora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística i el nomenament de Marta Ferré-Freitas-Morna com a directora general de l’àrea. Amb aquest canvi ja s’anuncià després que Noemí Garcies cessés del seu càrrec el passat 31 d’agost per motius professionals.

Aquest relleu de personal a l’àrea de Cultura és una oportunitat per seguir avançant en les dues línies de treball de la regidoria:

Des de la direcció general es seguirà impulsant un projecte de gestió dels espais escènics i de les programacions vinculades a aquestes manifestacions artístiques propi i coherent.

Des de la coordinació, a més de les funcions pròpies, es mantindran les competències en patrimoni, biblioteques, memòria històrica i promoció lingüística.

Marta Ferré Freitas Morna (Lisboa 1978) és llicenciada en filologia hispànica i llicenciada en teoria de la literatura i literatura comparada. Màster en gestió cultural i postgrau en gestió escènica. Va iniciar la seva carrera en l’àmbit cultural com a Coordinadora d’esdeveniments culturals de la Fundació Balears 21, del Govern Balear; cap d’activitats culturals i serveis educatius de la Fundació Caixa Catalunya (La Pedrera, Barcelona), tècnica de l’Institut Ramon Llull de Barcelona, tècnica de l’Institut Ramon Llull de Palma i, des de 2013, tècnica de l’Institut d’Estudis Baleàrics, primer com a responsable de literatura i còmic i actualment música.

A la imatge, Marta Ferré.

