Es convoquen els Premis ADG Laus 2017

L’Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d’Art del FAD (ADG-FAD) obre la convocatòria d’inscripcions per participar en la 47a edició dels Premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual. Enguany compta amb un jurat de reconeguts professionals nacionals i internacionals del sector com Larissa Kasper, Will Hudson, Javier Jaén, Veronica Ditting, Diego Feijóo, Lernert&Sander, Chacho Puebla, Belén Coca, Olga Llopis o Albert Folch entre molts d’altres.

L’ADG-FAD dona el tret de sortida a la seva 47a edició dels Premis ADG Laus per als professionals del grafisme, la publicitat i la comunicació visual, que podran inscriure els seus millors treballs fins al 3 de febrer de 2017.

Els Premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual s’atorguen amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència en la comunicació gràfica. Són els premis de disseny gràfic de referència i de major prestigi de l’Estat espanyol, la celebració del grafisme que s’ha convertit en una referència essencial per conèixer les propostes creatives rellevants de l’any. Els ADG Laus són un trampolí per als valors emergents i per als estudiants, la consagració dels professionals i el reconeixement a les empreses i institucions que inverteixen en disseny. Els Laus són també una inapel·lable eina de divulgació i participar-hi és un exercici de promoció inestimable per a qualsevol dissenyador gràfic o director d’art. Totes aquestes raons fan dels Laus els premis que donen reconeixement i visibilitat al treball dels grafistes.

La convocatòria dels ADG Laus s’obre per a tots els treballs impresos, publicats, emesos, visionats online o editats durant l’any 2016 en les següents categories: Disseny Gràfic, Digital, Publicitat, Audiovisuals i Estudiants.

En la seva quarta edició també s’atorgarà el premi Laus Aporta-Fundació Banc Sabadell, que pretén fer visible la contribució del disseny a la societat amb projectes que, a través de la comunicació visual, han aconseguit tenir un impacte social, cultural o econòmic positiu.

Les dues recents incorporacions als Premis ADG Laus són, des de fa ja un any, el Laus Empreses i Entitats, que serà atorgat pels membres de la Junta Directiva de l’ADG-FAD, i el Young Talent, amb el qual el jurat d’Estudiants premiarà al millor dels treballs de la seva categoria. En el jurat d’aquesta edició dels Premis ADG Laus Estudiants comptarem amb la presència de Maria Martí Vigil (Young Talent 16) encarregada de la imatge gràfica dels Premis ADG Laus Estudiants 2017.

La campanya d’enguany, de la mà de Crowd Studio, ens prepararà moltes sorpreses que seran desxifrades durant la Nit Laus. La campanya es podrà seguir a través de les xarxes socials de l’ADG, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube o Pinterest.

Consulta de les bases i inscripció als Premis ADG Laus en www.adg-fad.org

