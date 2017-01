Es convoca la desena edició de Setba Jove

La Fundació Setba convoca la desena edició de Setba Jove 2017. Podran participar-hi artistes que compleixin, com a màxim, 30 anys durant l’any 2017. No es podrà presentar cap artista que hagi exposat prèviament a la Fundació Setba. Cada participant haurà de presentar una única obra. El tema, el suport i la tècnica són lliures. Les disciplines artístiques admeses seran pintura, escultura i fotografia. Els participants han de fer arribar, abans del 31 de maig del 2017, la butlleta d’inscripció, una fotografia de l’obra i el DNI a setbajove@fundaciosetba.org L’organització comunicarà els artistes seleccionats abans del 15 de juny del 2017. Les obres presentades estaran a la venda i l’artista haurà d’acordar el preu amb l’organització. Els col·leccionistes d’art Ernesto Ventós i Lluís Bassat adquiriran una obra si consideren que aquesta encaixa a la seva col·lecció. La Fundació Setba també adquirirà una peça per al seu fons d’art. Setba Jove exposarà les obres del 29 de juny al 16 de setembre del 2017 a la fundació Setba, de la Plaça Reial, 10 de Barcelona.

