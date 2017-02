Es convoca el 18è Concurs fotogràfic de l’Albera

L’Ajuntament de la Jonquera i la secció de fotografia de l’ACEJ ha convocat el divuitè Concurs Fotogràfic de l’Albera 2017 que té com a tema l’Albera, patrimoni natural, monumental, cultural, costums i paisatge urbà. La modalitat és color o B/N. S’han de lliurar les fotografies abans del 30 de juny a l’ajuntament de la Jonquera, o bé al Centre d’Informació de l’Albera, Can Laporta, carrer Major, 2 de la Jonquera. El jurat estarà format per l’alcaldessa-regidora de Cultura com a presidenta i vocals, el regidor de medi ambient, el director del PNIN de l’Albert i cinc professionals experts en fotografia i coneixedors de l’Albera. L’exposició de les imatges tindrà lloc del 7 de setembre al 15 d’octubre del 2017. El lliurament de premis tindrà lloc el 7 de setembre del 2017. S’ha programat una exposició itinerant a altres municipis de l’Albera fins al desembre d’aquest any.

