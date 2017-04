Es concedeixen els Premis Nacionals de Cultura 2017

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha fet públic el veredicte dels Premis Nacionals de Cultura 2017. Els premiats d’enguany són: Josep Cots, Maria Espeus, la Fundació Apel·les Fenosa, Joan Francesc Mira, Hèctor Parra, Raimon, Carles Santamaria, el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, Albert Serra i Emma Vilarasau.

El CoNCA atorga aquest any la distinció més rellevant de l’àmbit cultural a Catalunya a personalitats amb trajectòries representatives, a talents en alça i de notable projecció internacional, a disciplines artístiques com la publicitat creativa i el còmic, i a entitats que contribueixen amb la seva activitat a la creació de nous públics entre les generacions més joves.

Aquests guardons reconeixen figures i entitats que han contribuït i contribueixen a donar més rellevància a la cultura catalana, ja sigui per la labor intel·lectual, artística o d’identitat compartida que desenvolupen. Els guardons es lliuraran a Rubí el dia 14 de juny.

Els guardonats destaquen un any més per l’excel·lència de la seva obra i carrera, la tenacitat en la seva labor, la creativitat i la singular empremta que cadascun d’ells ha aportat i continua aportant en el seu àmbit d’activitat. Es tracta de deu referents que contribueixen a fer créixer i enaltir la nostra cultura, un model a seguir pel sector professional i per la ciutadania.

Un any més, el jurat encarregat d’escollir els guanyadors de 2017 ha estat format per Carles Duarte (president), Gemma Sendra, David Albet, Mercè Gisbert, Pilar Parcerisas i Isona Passola, tots membres del Plenari del CoNCA, l’òrgan de màxima decisió d’aquesta institució.

2017: Mirada cap al País Valencià i cap al públic jove

Així com l’any passat els Premis Nacionals de Cultura van dirigir la seva mirada cap a les Illes Balears, l’edició d’enguany dedica una especial atenció al País Valencià, d’on procedeixen dos dels premiats: el cantautor Raimon i l’escriptor Joan Francesc Mira.

Un cop més, els Premis Nacionals transcendeixen i abracen més sectors, i reconeixen la publicitat creativa de Maria Espeus, fotògrafa d’origen suec instal·lada a Barcelona des de fa quaranta anys, i el món de la il·lustració amb el premi a Carles Santamaria, director de FICOMIC, que organitza el Saló Internacional del Còmic i el Saló del Manga a Barcelona. Aquest any també s’atorga el guardó al Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que amb cinquanta anys d’història continua formant amb el seu projecte noves generacions de la cultura.

A més dels perfils esmentats, el CoNCA en reconeix d’altres amb un llarg i notori recorregut, com l’actriu Emma Vilarasau i l’editor Josep Cots, fundador d’Edicions de 1984, alhora que aposta per joves creadors en alça que ja gaudeixen d’una projecció internacional remarcable, com el cineasta banyolí Albert Serra i el compositor Hèctor Parra.

Finalment, s’ha volgut distingir la preservació i difusió del patrimoni artístic, i es guardona la Fundació Apel·les Fenosa, ubicada a la casa museu de l’escultor al Vendrell.

A la imatge, a dalt, Albert Serra. A sota, la fundació Apel·les Fenosa d’El Vendrell.





