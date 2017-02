Es Baluard presenta la tercera edició de Les Clíniques, el programa de formació no reglada per a creadors que desenvolupa el museu des de 2013. Com a novetat d’aquesta convocatòria, es troba l’acord de residència i intercanvi amb l’ArtCenter/South Florida. Durant aquest curs, Les clíniques d’Es Baluard comptaran amb la formació de l’artista Ana Laura Aláez, l’editor i comissari David Barro i del comissari i crític d’art Martí Manen, i amb la participació especial de Manuela Moscoso i Natalia Zuluaga. El curs arrencarà el 15 de setembre i el període de recepció de sol·licituds acaba el 15 de juny de 2017.

D’altra banda, l’Observatori d’Es Baluard acull aquests dies la residència de l’artista Pierre Pauze (Meudon, 1990), que desenvolupa a l’illa el seu projecte Water Memory. Aquesta estada de treball té lloc en el marc del projecte europeu “The Spur ETACEC 16-18″, que preveu que en un termini de dos mesos, sis creadors de la Unió Europea –seleccionats d’entre 172 candidatures– desenvolupin els seus respectius treballs de recerca en un dels centres de la xarxa. En l’estada de l’artista resident d’Es Baluard hi col·labora Addaya Centre d’Art Contemporani, d’Alaró. El procés desenvolupat per Pauze tindrà lloc i s’anirà fent visible a l’Observatori a mesura que avanci en la seva investigació.

A la imatge, l’artista resident Pierre Pauze a Es Baluard.

