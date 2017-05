Es Baluard marxa de vacances al Véneto

El projecte d’Es Baluard Ciutat de vacances organitzat conjuntament amb els centres Arts Santa Mònica (Barcelona), IED Istituto Europeu di Design (Venècia) i MACA (Alacant) és un projecte en procés sobre turisme, que es presenta a Venècia el 10 de maig al Museo di Palazzo Grimani, tot coincidint amb la Biennal de Venècia.

La mostra a Venècia es mostrarà en un estand turístic “fake” realitzat pels alumnes de l’IED Venezia i ubicat a les sales del Palazzo Grimani. Un punt d’informació turística concebut com a projecte d’instal·lació i que presenta els treballs realitzats des 2016 pels artistes per les artistes balears allà representades (Neus Marroig i Marina Planas), així com els artistes participants d’aquesta extensa coproducció: Juan Aizpitarte, Ángela Bonadies , Domènec, Idensitat (Gaspar Maza-Ramon Parramon), LeftHandRotation, Ángel Marcos, Ana A. Ochoa, Irene Pittatore, Miguel Trillo.

El projecte ha comptat, a més, amb la col·laboració teòrica de Marc Morell, que ha aportat un text de reflexió, i s’han reeditat les postals vintage de Josep Planas Montanyà. Després de l’obertura a Venècia el projecte Ciutat de vacances arribarà a Es Baluard, Plaça Porta de Santa Catalina 10 de Palma, en una versió expandida i molt més completa, amb artistes internacionals, que es podrà visitar del 26 de maig fins al 22 d’octubre.

Es Baluard ha desenvolupat des de finals de 2015 i al llarg de 2016, el projecte Ciutat de vacances relacionat amb el turisme que, a partir de diverses fases i accions de producció i investigació, eclosiona ara a Venècia. Ciutat de vacances, projecte en el qual s’integren Arts Santa Mònica (Barcelona); IED (Istituto Europeu di Design) a Venècia i el MACA d’Alacant, a través del Consorci de Museus de València, s’ha iniciat com un treball en procés, l’anàlisi es desenvolupa a través de participacions col·lectives, relacionades amb el diàleg amb diferents agents , propostes creatives i intervencions analítiques en xarxa.

Amb el desenvolupament d’aquest punt d’informació turística, es podrà continuar testant i analitzant en temps real el fenomen dels corrents de desplaçament planetari i la seva relació amb les ciutats, en aquest moment de màxima intensitat d’un tipus de turisme fonamental: el turisme del art durant la Biennal més important del món: Venècia.

Amb el projecte Ciutat de vacanceses proposa una metodologia diferent, reprenent com a punt de partida estereotips de la fotografia i iconografia contemporània, per a desenvolupar la hipòtesi de lectures transversals allunyades del formalisme convencional i basades en treballs processuals de camp deslocalitzats i vinculats a una pedagogia experimental, que aborda in situ el canvi històric, social i urbanístic en què vivim.

El projecte compta amb el suport d’Acció Cultural Espanyola (AC / E); Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Investigació i Turisme dels Illes Balears (Agència de Turisme de les Illes Balears, ATB), i la col·laboració de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM); Consorci de Museus de València / Museu d’Art Contemporani de València MACA i la col·laboració de la Federació Empresarial Hotelera (FEHM) i el Pol Museale del Veneto (Venècia).

A la imatge, instal·lació “Ciutat de vacances” realitzada pels alumnes de l’IED Venezia per al Museo di Palazzo Grimani.

Etiquetes: Idensitat · IED Venezia · Museo di Palazzo Grimani