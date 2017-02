Es Baluard: Gèneres i transgèneres + Master class de Marina Núñez + Curs d’Avelino Sala

Es Baluard de Palma se centra una vegada més, durant els primers mesos de l’any, en artistes i projectes formatius i de recerca vinculats al seu programa de gèneres i transgèneres. A les exposicions de les artistes Teresa Matas, Marina Núñez i Shirin Neshat, se sumen el projecte de l’artista Ana Gallardo “Un lugar para vivir cuando seamos viejos“; “Indrets invisibles” amb Sa Galania i la participació de María Ruido; “Locus amoenus“, de Juanjo Oliva, centrat en el cruising com a paisatge; la conferència de Victòria Combalía i la projecció del seu documental Dora Maar, a pesar de Picasso; les incorporacions de Susana Blas i Semíramis González al projecte en procés “Dones Dadà”; i l’encontre amb una de les artistes de “Col·lecció permanent”: Concha Jerez.

Marina Núñez impartirà dia 8 de març, de 18:00 a 21:00 h, una master class en la qual els assistents podran conèixer la trajectòria d’aquesta artista tan vinculada a l’evolució de l’art electrònic. Es tracta d’una activitat en paral·lel a l’exposició “Reproductibilitat 2.3. Marina Nuñez. Phantasmas“, que es podrà visitar a l’Aljub a partir del 9 de març. En aquest projecte, la creadora ens involucra en una suggestiva atmosfera en complicitat amb la història del lloc i les energies de vides passades. Per a inscriure’s a la master class , cal enviar un correu electrònic a activitats@esbaluard.org. El preu és de 10 euros i les places són limitades.

Seguint amb el programa d’Art a l’Espai Públic, Es Baluard aposta per una revisió permanent en les actuacions artístiques en els territoris de la convivència ciutadana més enllà de la caixa blanca museal. Sota aquest prisma, l’artista Avelino Sala impartirà el curs “Public Address. L’art públic com a espai per al dissens (intramurs / extramurs)”, del 28 de març a l’1 d’abril, amb col·laboració curatorial de Fernando Gómez de la Cuesta. La inscripció està oberta fins al 10 de març. El preu és de 50 euros (25% de descompte per a Amics d’Es Baluard).

A la imatge, Avelino Sala, ‘Plan de fuga (Brexit)’, 2017. Instal·lació Ad hoc Piramidón Centro de Arte Barcelona.

Etiquetes: Es Baluard