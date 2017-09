“Error 404, Not Found” d’Ángel Mateo Charris i Gonzalo Sicre a la Galeria Trama

La Galeria Trama inaugura el 28 de setembre, a les 19.30 h., el projecte Error 404, Not Found d’Ángel Mateo Charris i Gonzalo Sicre dins el marc del Barcelona Gallery Weekend.

L’error 404 NOT FOUND apareix a la pantalla de l’ordinador quan intentem connectar amb una pàgina web que el buscador no detecta, una pàgina no trobada, una adreça mal escrita. Però “404” és també el nom original d’un barri de Cartagena construït el 1945 amb les quatre-centes quatre vivendes que donaven nom a una d’aquelles promocions socials franquistes de postguerra. Més endavant va passar a anomenar-se Barriada Cuatro Santos encara que popularment sempre es va anomenar Las Cuatrocientas, com tants altres barris de la geografia espanyola que utilitzen els números cardinals i que en moltes ocasions es relacionen amb la marginalitat.

La mostra es podrà visitar fins al 24 d’octubre del 2017.

