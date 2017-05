“Equilibri i força” de Marta Moreu, a l’Espai G d’ART

L’Espai G d’Art de Terrassa (Centre Cultural, Rambla d’Ègara, 340) inaugura l’exposició d’escultures Equilibri i força de l’artista Marta Moreu (Barcelona, 1961).

Les creacions de Moreu neixen del subconscient i dels seus sentiments més profunds, amb la intenció de comunicar i expressar d’una manera pràcticament autobiogràfica i sincera, tot buscant l’autenticitat. La seva obra és figurativa, però la distorsió, el moviment, la ingravidesa i el simbolisme l’ajuden a crear el seu propi món imaginari que s’escapa de la realitat i s’acosta més al lirisme.

Per a la realització de les escultures, Moreu usa diversos materials, com la fusta, la pedra, el fang i sobretot, el bronze. Els colors de les seves pàtines i la textura rugosa dels seus acabats són essencials per donar més intensitat expressiva a la seva obra, amb un cert dramatisme, sense abandonar l’estil auster i depurat.

L’exposició s’inaugura el 4 de maig a les 7 de la tarda, amb la presència de l’artista, i resta oberta fins al 28 de maig.

