Entrega dels Premis Nacionals de Cultura 2017

Josep Cots, Maria Espeus, la Fundació Apel·les Fenosa, Joan Francesc Mira, Hèctor Parra, Raimon, Carles Santamaria, el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC), Albert Serra i Emma Vilarasau han rebut el Premi Nacional de Cultura 2017, la distinció més rellevant en l’àmbit de la cultura, que atorga cada any el Consell Nacional de les Arts i la Cultura (CoNCA).

Els premis reconeixen personalitats i entitats catalanes que han contribuït i contribueixen a enriquir la nostra cultura ja sigui per la labor intel·lectual, artística o d’identitat compartida que desenvolupen.

L’acte de lliurament ha tingut lloc avui al Teatre Municipal La Sala de Rubí, amb la particularitat que s’ha retransmès en directe per la Televisió de Catalunya.

La cerimònia ha estat presidida per Carles Puigdemont, president de la Generalitat, acompanyat pel conseller de Cultura, Santi Vila; l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez i Carles Duarte, president del CoNCA.

Els premiats

Diversos premiats han al·ludit a la lluita i al risc que han fet o fan front, des de la seva tasca o pràctica cultural. En aquest sentit, Antoni Gálvez, coordinador general adjunt del SCIC ha volgut agrair “a les persones que ara fa cinquanta anys van posar les bases de la federació, perquè llavors posar nens i nenes junts, cantant en català, era una provocació”. Hector Parra ha destacat que “fer música clàssica contemporània és ara un acte de resistència” i Josep Cots ha recordat que “el risc és una necessitat vital de l’ànima”, així com la seva dedicació al món de l’edició en català.

La Fundació Apel·les Fenosa, en boca del seu president i alcalde de El Vendrell, Martí Carnicer, ha recordat la figura de l’artista que li dóna nom i ha convidat al públic a visitar el taller-museu de la localitat tarragonina. El cineasta Albert Serra ha subratllat la dimensió “divertida i interessant” que el “filtre de la cultura aporta a la vida”.

Amb un acudit, Joan Francesc Mira ha agraït el premi, tot mencionant que “és fonamental que una societat i un país presti reconeixement als seus propis creadors”; mentre que Carles Santamaria, que ja fa 35 anys que es dedica al còmic, s’ha dirigit al president Carles Puigdemont i al conseller de Cultura Santi Vila: “en època de desconnexions, no desconnectin del còmic. Un gran poder comporta una gran responsabilitat”.

Emotives han estat les paraules de la fotògrafa Maria Espeus que no s’ha pogut estar d’elogiar un altre premiat, Raimon, que, amb un toc d’humor, ha deplorat que “ni el president ni la vicepresidenta del Govern espanyol no hagin vingut a cap dels dotze recitals” que el cantautor ha dut fet durant el passat mes de maig. Emma Vilarasau ha destacat el poder i l’estima que té per les paraules. “He tingut la sort de treballar en català tota la vida”, ha afirmat.

L’encarregat de clausurar la cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura ha estat el president Carles Puigdemont que ha fet una crida contra “la mediocritat” que amenaça actualment la societat i que impedeix que les persones gaudeixin i vagin a veure cultura, sense oblidar que “li devem justícia i reconeixement”.

Durant l’acte, també s’ha fet menció a altres figures cabdals de la cultura a Catalunya ja desaparegudes, que complien aniversaris durant aquest 2017. Entre d’altres, s’ha recordat el centenari de la mort d’Enric Prat de la Riba, i els vint-i-cinc anys de la de Joan Fuster.

A les imatges d'Eva Guillamet, a dalt, foto de família dels premis; a sota, Albert Serra; Santi Vila i Emma Vilarasau i Carles Puigdemont i Raimon.









