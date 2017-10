“Entre cos i enigma” al Bòlit_StNicolau i al Museu Arqueològic de Catalunya

Del 4 d’octubre al 23 de novembre de 2017 el Bòlit_StNicolau i Museu Arqueològic de Catalunya – Girona (Monestir de Sant Pere de Galligans) presenten Entre cos i enigma – Arquitectura dels sentits de Pep Admetlla i CODIEstudi, comissariada per Glòria Bosch.

Aquesta mostra recull la idea i la reproducció dels dibuixos, esbossos, plànols, maquetes i imatges del procés i el muntatge final del projecte “Entre cos i enigma – Arquitectura dels sentits”, que va formar part de l’exposició “Time Space Existence” organitzada per Global Art Affairs Foundation dins del Palazzo Bembo, a la 15a Mostra Internacional d’Arquitectura de la Biennal de Venècia (2016).

L’exposició ‘Time Space Existence’, dins els Eventi Collaterali, va reunir arquitectes dels sis continents per mostrar diverses visions que de l’arquitectura en l’actualitat. Hi varen coincidir arquitectes de formacions culturals molt diverses i en diferents etapes de la seva carrera per evidenciar allò que tenen en comú: la seva dedicació a l’arquitectura en el sentit més ampli de la seva professió, entenent-la a través dels conceptes temps, espai i existència. La Biennal de Venècia ofereix un espai de projecció internacional de primer ordre en l’àmbit de l’arquitectura i les arts als seus participants i als projectes presentats.

Entre cos i enigma – Arquitectura dels sentits és una obra en què cohabiten escultura, arquitectura, disseny industrial, urbanisme i pensament utòpic. El projecte és una màquina de grans dimensions que aixeca un pont imaginari a Girona, entre el passeig arqueològic i el monestir de Sant Pere de Galligants, construint entre aquest dos espais una estructura de ferro que levita.

Aquesta intervenció proposa una reflexió sobre una nova manera d’ocupar l’espai, reconèixer el traçat històric de la muralla i oferir unes noves vistes als visitants de la zona baixa de la Vall de Sant Daniel, en el context de Sant Pere de Galligants, Sant Feliu i la Catedral de Girona.

Aquest projecte és una síntesi entre escultura i arquitectura. Un recorregut que pensa i repensa els espais, l’arquitectura entre cos i enigma, la percepció i la pertinença. De les fronteres, sense complexes, amb intuïció i rigor, amb clara resistència al reduccionisme, reformulació d’una arquitectura viscuda i transitable. Una proposta que ens parla des de Girona i al món de les virtuts de l’efímer com a essència de la poètica.

L’exposició es desplega, simultàniament, al Bòlit_StNicolau i a la seu gironina del Museu d’Arqueologia de Catalunya, a Sant Pere de Galligans.

Etiquetes: Bòlit · CODIEstudi · Entre cos i enigma · Glòria Bosch · Museu Arqueològic de Catalunya-Girona · Pep Admetlla