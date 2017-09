Enric Bardera reinterpreta joguines del Museu del Joguet

Enric Bardera presenta del 10 de novembre de 2017 al 7 de gener de 2018 el seu projecte Històries de Joguets al Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.

Com ell mateix explica, “si existeix un element referencial generador d’històries, aquest és la joguina. La creació de cada peça va acompanyada de la seva pròpia història, en alguns casos basada en la realitat i en moltes ocasions fictícia. Durant tot el procés del joc existeix una trama a la qual cenyir-se, trama que variarà segons múltiples factors, personals o externs. En alguns casos, fins i tot, podem adaptar l’objecte a històries per les quals no ha estat creat.

La complexitat i originalitat de les històries millora segons avança l’edat del jugador, encara que existeixen excepcions. La literatura està plagada de relats basats en joguines i el cinema, especialment el d’animació, ens ha mostrat una infinitat de joguines actors.

Quan, fa uns mesos, Josep Maria Joan Rosa em va plantejar que volien que preparés un projecte expositiu pels 35 anys del Museu del Joguet de Catalunya només vaig tenir clar una cosa, donar una interpretació personal a una sèrie de peces del museu basant-me en històries fictícies.

La metodologia de treball amb cada joguina o grup de joguines ha estat diferent en cada cas però amb un nexe comú, situar-los en una suposada història imaginada viscuda per ells, per la que representen o en relació amb el seu propietari. Des del principi del procés creatiu em resultava difícil treballar en una obra en la qual no pogués imaginar aquesta història passada, de fet algunes peces han romàs inacabades al no poder-les situar en un determinat entorn que, encara que fictici, donés una base a la seva interpretació.

El resultat ha estat, lògicament, diferent segons l’obra i l’objecte interpretat, han sorgit històries simples i altres més complexes, gracioses però també alguna trista, en alguns casos simplement reflexions, però totes contemplades de tal manera que l’espectador hagi de continuar-les”.

A la imatge, cartell d”Històries de Joguets” al Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.

Etiquetes: Enric Bardera · Museu del Joguet de Catalunya de Figueres