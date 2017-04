Endesa patrocina “La llum de la pintura”, una nova manera de mirar la col·lecció Thyssen

El jove cavaller en un paisatge de Vittore Carpaccio en versió “3D” inicia un recorregut animat per algunes de les obres mestres de la col·lecció Thyssen-Bornemisza patrocinat per Endesa, col·laborador principal del 25 aniversari del Museu. Sota el lema “La llum de la pintura” i a través d’una sèrie de dotze vídeos que s’aniran publicant en els perfils de xarxes socials del Museu (a Facebook, Twitter i Vimeo), es proposa una altra manera de mirar aquests quadres.

Els vídeos juguen amb una tècnica que crea la il·lusió d’estar recorrent la pintura per dins, com si l’espectador estigués davant d’un espai de tres dimensions en el qual pot endinsar. Metròpolis de George Grosz, Crist a la tempesta del mar de Galilea de Jan Brueghel, El somni de Franz Marc, i Les Vessenots en Auvers, de Vincent van Gogh són les següents obres per les quals “passejar” en les pròximes setmanes.

També amb el patrocini d’Endesa i amb motiu del Dia internacional dels museus -el 18 de maig-, els visitants podran entrar literalment en un quadre de la col·lecció Thyssen-Bornemisza i fer-se una foto per compartir, per exemple, en xarxes socials. Del 18 al 21 de maig, una instal·lació al jardí d’accés al Museu permetrà a qui ho desitgi passar a formar part d’alguna de les seves obres mestres.

A la imatge, “Metròpolis” de George Grosz (detall).

Etiquetes: Endesa · Museu Thyssen-Bornemisza