En marxa la segonda edició de la Biennal Internacional Andorra Land Art

S’ha posat en marxa la segona edició de la Biennal Internacional Andorra Land Art que se celebrarà del 28 d’abril al 28 de juliol del 2017. La fase de creació artística s’ha previst del 19 al 28 d’abril. La inauguració de la Biennal s’ha programat a les 18 h. del dia 28 d’abril del 2017.

L’objectiu de la Biennal es contribuir al posicionament d’Andorra com a país sensible amb el seu entorn mediambiental, que sap relacionar-se amb el paisatge. Contribuir així a la seva promoció interna i externa. Avançar en l’aposta per una tendència artística que pot conviure amb les característiques i la tradició del nostre país, que té recorregut arreu, i que desperta un gran interès entre la població, per la seva plasticitat i fotogènia. Dotar el país d’una activitat de prestigi que pugui tenir continuïtat en el temps. Les propostes d’intervencions artístiques han de ser de caràcter contemporani i que segueixin la missió de la Biennal, que és la de valorar el grandíssim patrimoni natural i cultural d’Andorra amb la premissa de construir un paisatge contemporani, una manera diferent d’interpretar un lloc, un territori, un país…

Cada artista participant està convidat a crear un màxim de dues obres in situ pels següents eixos: El Camí dels Drets Humans (30 obres), la Fàbrica de la Llana (5 obres) i Els Miradors (10 obres).

Actualment el comitè organitzador, encapçalat pel comissari de la Biennal, Pere Moles, està fent la selecció dels artistes que participaran en aquest esdeveniment artístic.

Etiquetes: II Biennal Internacional Andorra Land Art · Pere Moles