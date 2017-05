Emilio Gallego, autor de l’escultura del Premi 14 d’Abril

annaïs miró

Emilio Gallego és autor de l’escultura que es regalarà al Premi 14 d’Abril, enguany atorgat in memoriam a la trajectòria de la defensora del medi ambient Marisol Romero. Abrazo serà l’escultura que concedirà Izquierda Unida de Requena, en aquesta segona edició, per reconèixer el compromís amb el medi ambient i les llibertats, de Marisol Romero, destacada ecologista en Comarca de Utiel-Requena. Emilio Gallego, conegut artista visual, afincat des de fa anys en aquesta comarca valenciana, ha creat de nou la peça per al guardó. Aquesta escultura, de característiques similars a l’anterior, manté la factura original, amb materials senzills de l’entorn, que simbolitza la fraternitat de les persones que lluiten per les llibertats. Segons l’autor, l’escultura ha estat realitzada en fusta de vinya, escollida per ser una fusta de forta expressivitat, aprofitada per a la peça i que reflecteix de manera comuna, en les seves formes, la lluita d’aquesta planta, en un clima dur i poc propici a d’altres cultius. Està policromada en part, amb els colors de la República.

